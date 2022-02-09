Моуринью рассказал о подарке от «Интера» перед матчем 1/4 финала Кубка Италии

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью после поражения от «Интера» (2:0) в 1/4 финала Кубка Италии рассказал, что миланский клуб его тепло встретил. Это было первое возвращение португальского специлиста на «Сан-Сиро» после золотого требла с «Интером» в 2010 году. Его встретили аплодисментами, кричалками и баннерами, приветствуя его «дома».

«То, как меня встретили, преподнесли мне этот замечательный подарок, фанаты были супер, это эмоциональный уровень. Я могу только поблагодарить их и никогда не скрывал, что моя связь с «Интером» вечна. Не буду этого скрывать. Что мне подарили? Это был «Сан-Сиро» в серебре с кристаллами, там написано, что это мой дом, и он всегда будет моим домом. Я также хочу, чтобы люди знали, что «Рома» — мой дом, я люблю «Рому», и мне очень грустно, что мы проиграли.

Однако я приехал сюда, чтобы победить, приехал сюда ради «Ромы» и болельщиков «Ромы». Мы не смогли выиграть матч, но если я закрою глаза на первые пять минут, увижу, что «Рома» очень хорошо сыграла против очень сильного «Интера». Мы не создали много моментов, потому что у «Интера», конечно, отличные защитники, но мы сыграли хорошо.

Второй гол, очевидно, изменил ход матча. Я думал, что тактически игра была великолепна до второго гола, а после этого гола все изменилось", — сказал Моуриньо Sport Mediaset.