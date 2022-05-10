Моуринью раскритиковал арбитров ВАР из-за пенальти в матче с «Фиорентиной»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подвел итоги матча 36-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины» (0:2).

«Очевидно, что после игры в четверг с «Лестером» нам определенно не хватало физических и умственных сил по сравнению с соперником, у которого была целая неделя на подготовку. Но я хочу услышать объяснение от мистера Банти (арбитр ВАР). Я уже видел кадры — это касание, а не фол. Судья был рядом и не дал пенальти. Но в комнате ВАР вмешался мистер Банти.

«Фиорентина» была сильнее и без пенальти, она играла в другом темпе и с другой концентрацией, поэтому заслужила победу. Проблема в том, что мы говорим не только об этих трех моментах, но о многих инцидентах, которым у нас нет объяснения. Почему система ВАР вызвала такого рефери, как Гуида, который находился в 10 метрах и прекрасно видел, что это не пенальти? Почему? Это объяснения, которые мы хотим получить, но их нет», — приводит слова Моуринью DAZN.

«Рома» с 59 очками занимает шестое место в турнирной таблице серии А. «Фиорентина» — седьмая с 59 баллами.