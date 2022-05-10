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Моуринью раскритиковал арбитров ВАР из-за пенальти в матче с «Фиорентиной»

Сергей Разин
корреспондент
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Жозе Моуринью.
Фото Reuters

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подвел итоги матча 36-го тура чемпионата Италии против «Фиорентины» (0:2).

«Очевидно, что после игры в четверг с «Лестером» нам определенно не хватало физических и умственных сил по сравнению с соперником, у которого была целая неделя на подготовку. Но я хочу услышать объяснение от мистера Банти (арбитр ВАР). Я уже видел кадры — это касание, а не фол. Судья был рядом и не дал пенальти. Но в комнате ВАР вмешался мистер Банти.

«Фиорентина» была сильнее и без пенальти, она играла в другом темпе и с другой концентрацией, поэтому заслужила победу. Проблема в том, что мы говорим не только об этих трех моментах, но о многих инцидентах, которым у нас нет объяснения. Почему система ВАР вызвала такого рефери, как Гуида, который находился в 10 метрах и прекрасно видел, что это не пенальти? Почему? Это объяснения, которые мы хотим получить, но их нет», — приводит слова Моуринью DAZN.

«Рома» с 59 очками занимает шестое место в турнирной таблице серии А. «Фиорентина» — седьмая с 59 баллами.

 

ФК Рома
ФК Фиорентина
Жозе Моуринью
серия А
0
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И В Н П +/- О
1
 Милан 36 24 8 4 64-31 80
2
 Интер 36 23 9 4 78-31 78
3
 Наполи 36 22 7 7 68-31 73
4
 Ювентус 36 20 9 7 55-33 69
5
 Лацио 36 18 8 10 72-53 62
6
 Рома 36 17 8 11 55-42 59
7
 Фиорентина 36 18 5 13 56-47 59
8
 Аталанта 36 16 11 9 65-45 59
9
 Верона 36 14 10 12 62-55 52
10
 Торино 36 12 11 13 45-38 47
11
 Сассуоло 36 12 11 13 61-62 47
12
 Удинезе 36 10 14 12 55-55 44
13
 Болонья 36 11 10 15 42-52 43
14
 Эмполи 36 9 10 17 48-69 37
15
 Сампдория 36 9 6 21 42-59 33
16
 Специя 36 9 6 21 38-66 33
17
 Кальяри 36 6 11 19 33-65 29
18
 Салернитана 36 7 9 20 32-73 29
19
 Дженоа 36 4 16 16 27-56 28
20
 Венеция 36 6 7 23 33-68 25
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14.05 16:00
Эмполи – Салернитана
 - : -
14.05 19:00
Верона – Торино
 - : -
14.05 19:00
Удинезе – Специя
 - : -
14.05 21:45
Рома – Венеция
 - : -
15.05 13:30
Болонья – Сассуоло
 - : -
15.05 16:00
Наполи – Дженоа
 - : -
15.05 19:00
Милан – Аталанта
 - : -
15.05 21:45
Кальяри – Интер
 - : -
16.05 19:30
Сампдория – Фиорентина
 - : -
16.05 21:45
Ювентус – Лацио
 - : -
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Ювентус

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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

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Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

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Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 9
И К Ж
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Адама Сумаоро

Болонья

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Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 27 1 10
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