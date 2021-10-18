Моуринью о поражении от «Ювентуса»: «Сегодня я видел великую «Рому»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подвел итоги матча 8-го тура чемпионата Италии против «Ювентуса» (0:1).

«Могу только сказать, что сегодня я видел великую «Рому». Это то, что я сказал своим игрокам в раздевалке. Очевидно, речь идет о поражении и потере очков, но все, что я могу сказать, это то, что «Рома» была великолепна во всех отношениях. Я увидел смелость, уверенность, веру. Очевидно, что поражение всегда будет поражением, но если я смотрю на проект, это означает, что нужно смотреть на рост команды с течением времени», — приводит слова Моуринью DAZN.

После этого матча «Ювентус» с 14 очками занимает седьмое место в серии А, «Рома» с 15 очками — на четвертой строчке.