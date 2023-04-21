Моуринью признался, что счастлив быть в «Роме»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью признался, что рад быть римском клубе. Он также отметил, что команде есть, куда ходить.

«Я счастлив в «Роме». Мне нравятся болельщики, я им тоже нравлюсь. Иногда я чувствую разочарование, но я уверен, что нам есть куда расти», — сказал Моуринью на пресс-конференции.

Римская команда победила по сумме двух матчей со счетом 4:2. В полуфинале Лиги Европы команда Жозе Моуринью встретится с «Байером».