Моуринью предложил свою кандидатуру "Интеру". В клубе хотят видеть Конте

Бывший главный тренер "Интера" Жозе Моуринью хочет вернуться в итальянский клуб. Как сообщает Sport Mediaset, специалист обратился к бывшему президенту клуба Массимо Моратти с просьбой стать посредником в переговорах с нынешним руководством нерадзурри.

Тем не менее, гендиректор клуба Джузеппе Маротта отклонил предложение португальца. В качестве главного тренера в следующем сезоне он видит своего старого знакомого Антонио Конте, с которым работал в "Ювентусе".

На данный момент "Интером" руководит экс-рулевой "Зенита" Лучано Спаллетти. Моуринью возглавлял "Интер" с 2008 по 2010 год и выиграл с ним два чемпионата, Кубок и Суперкубок Италии, а также Лигу чемпионов. Последним клубом в его карьере стал "Манчестер Юнайтед", из которого его уволили в декабре.