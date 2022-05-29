Моуринью подвел итоги сезона для «Ромы» и поблагодарил всех за работу с командой

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью рассказал о своих эмоциях от завершившегося сезона-2021/22. Римляне стали победителями Лиги конференций, обыграв в финале «Фейеноорд».

«Воспоминания остаются навсегда, а историю нельзя стереть. Для меня это были незабываемые, невероятные эмоции. Но теперь нужно думать, что дальше, но прежде я бы хотел всех обнять.

Футбол — это то, что ты видишь и то, чего ты не видишь. В футбол играют не только 11 человек, в него играют гораздо больше, а нас было очень много...

Игроки, тренеры, медперсонал, аналитики, комплектовщики, сотрудники кухни, семьи, друзья, романисты, моуринисты. И я так сильно благодарен всем», — написал португалец в соцсетях.

«Рома» в чемпионате Италии заняла 6-е место в турнирной таблице, набрав 63 очка.