Моуринью подтвердил, что Пеллегрини продлит контракт с «Ромой»
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью подтвердил информацию о том, что полузащитник римлян Лоренцо Пеллегрини продлит контракт с клубом.
«Пеллегрини продлит контракт с нами. Он хочет остаться, мы хотим, чтобы он был частью «Ромы», вопрос практически закрыт. Лоренцо будет нашим капитаном еще много лет», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Моуринью.
Jos? Mourinho: «Lorenzo Pellegrini will extend his contract. He wants to stay, we want him to be part of AS Roma project and so the agreement is really close to be completed. He'll be our captain for many years». ?? #ASRoma— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 11, 2021
9 сентября сообщалось, что Пеллегрини подпишет новое соглашение с «Ромой» с зарплатой в размере 3 миллиона евро в год. При этом из контракта уберут сумму выкупа футболиста за 30 миллионов евро.
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