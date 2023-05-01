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Сегодня, 20:18

Моуринью отказал «Челси» и хочет остаться в «Роме»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отказался от предложения «Челси» возглавить команду, сообщает Corriere dello Sport.

По информации издания, специалист входил в шорт-лист лондонского клуба, но дал понять, что не заинтересован в возвращении в «Челси». Португалец хочет остаться в «Роме».

Моуринью возглавлял «Челси» с 2004 по 2007 год и с 2013 по 2015.

«Челси» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков за 32 тура.

Футбол
ФК Рома
ФК Челси
Жозе Моуринью
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 32 25 4 3 68-22 79
2
 Лацио 32 18 7 7 50-24 61
3
 Ювентус 32 18 6 8 48-27 60
4
 Рома 32 17 6 9 44-30 57
5
 Милан 32 16 9 7 52-38 57
6
 Интер 32 18 3 11 54-35 57
7
 Аталанта 32 16 7 9 53-37 55
8
 Болонья 32 12 9 11 41-40 45
9
 Фиорентина 32 12 9 11 42-36 45
10
 Монца 32 12 8 12 40-43 44
11
 Сассуоло 32 12 7 13 40-47 43
12
 Торино 32 11 9 12 33-38 42
13
 Удинезе 32 10 12 10 42-40 42
14
 Салернитана 32 7 13 12 38-51 34
15
 Эмполи 32 7 11 14 26-42 32
16
 Лечче 32 7 10 15 27-38 31
17
 Специя 32 5 12 15 26-51 27
18
 Верона 32 6 9 17 27-45 27
19
 Кремонезе 32 3 11 18 28-58 20
20
 Сампдория 32 3 8 21 20-57 17
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Аталанта – Специя
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3.05 19:00
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Салернитана – Фиорентина
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Сампдория – Торино
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3.05 22:00
Милан – Кремонезе
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Лаутаро Мартинес

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Мбала Нзола

Мбала Нзола

Специя

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П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

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Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

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Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

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И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 18 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 30 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

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