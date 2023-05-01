Моуринью отказал «Челси» и хочет остаться в «Роме»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью отказался от предложения «Челси» возглавить команду, сообщает Corriere dello Sport.

По информации издания, специалист входил в шорт-лист лондонского клуба, но дал понять, что не заинтересован в возвращении в «Челси». Португалец хочет остаться в «Роме».

Моуринью возглавлял «Челси» с 2004 по 2007 год и с 2013 по 2015.

«Челси» располагается на 12-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков за 32 тура.