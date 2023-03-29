Моуринью останется в «Роме» до 2024 года
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью останется в клубе еще на один сезон, сообщает Roma Press со ссылкой на Corriere dello Sport.
По данным источника, во время паузы на игры сборных 60-летний тренер принял решение остаться в римском клубе до 2024 года, то есть до истечения срока контракта, несмотря на интерес со стороны клубов из других стран.
Моуринью возглавил «Рому» в 2021 году. Под его руководством команда стала победителем Лиги конференций-2022.
В текущем сезоне серии А римляне занимают пятое место, набрав 47 очков 27 матчах.
Источник: Roma Press
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|28
|
15
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|9
|12
|24-32
|27
|
16
|Салернитана
|27
|6
|9
|12
|31-47
|27
|
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|Специя
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|9
|13
|23-43
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|
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|4
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|16
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|
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|1.04
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Кремонезе – Аталанта
|- : -
|1.04
|19:00
|
Интер – Фиорентина
|- : -
|1.04
|21:45
|
Ювентус – Верона
|- : -
|2.04
|13:30
|
Болонья – Удинезе
|- : -
|2.04
|16:00
|
Монца – Лацио
|- : -
|2.04
|16:00
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|2.04
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|2.04
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|
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|21
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|Ж
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|1
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