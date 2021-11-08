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Моуринью недоволен игроками и трансферами «Ромы»

15:34
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью проявляет недовольство сложившейся ситуацией в римском клубе, сообщает Il Messagero.

По информации источника, 58-летний португалец недоволен игроками и трансферами «Ромы».

Ранее итальянские СМИ сообщали, что тренер раскритиковал игроков после поражения в матче третьего тура группового этапа Лиги конференций с «Буде-Глимтом», а также разговаривал на повышенных тонах со спортивным директором римского клуба Тьяго Пинто.

После 12 туров чемпионата Италии «Рома» набрала 19 очков и расположилась на шестом месте в турнирной таблице. На групповом этапе Лиги конференций римляне с семью баллами после четырех туров идут на второй позиции в группе C.

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