Моуринью не взял на сборы «Ромы» Педро, Пасторе и Клайверта
16:25
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не взял на предсезонные сборы нескольких игроков, сообщает 9 июля RMC Sport. Этим футболистам ищут новые команды. Они будут тренироваться отдельно от остальных.
По данным источника, пропустят сборы голкипер Робин Ульсен, защитники Федерико Фасио и Давиде Сантон, полузащитники Стивен Нзонзи, Анте Чорич и Хавьер Пасторе, а также нападающие Джастин Клайверт и Педро.
Моуринью заменил на посту главного тренера «Ромы» другого португальца Паулу Фонсеку. В прошлом сезоне команда заняла седьмое место в чемпионате Италии.
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