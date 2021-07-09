Моуринью не взял на сборы «Ромы» Педро, Пасторе и Клайверта

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не взял на предсезонные сборы нескольких игроков, сообщает 9 июля RMC Sport. Этим футболистам ищут новые команды. Они будут тренироваться отдельно от остальных.

По данным источника, пропустят сборы голкипер Робин Ульсен, защитники Федерико Фасио и Давиде Сантон, полузащитники Стивен Нзонзи, Анте Чорич и Хавьер Пасторе, а также нападающие Джастин Клайверт и Педро.

Моуринью заменил на посту главного тренера «Ромы» другого португальца Паулу Фонсеку. В прошлом сезоне команда заняла седьмое место в чемпионате Италии.