Моуринью не планирует работать в Италии

Бывший тренер «Интера» Жозе Моуринью заявил, что не собирается возвращаться к работе с итальянскими клубами.

— «Интер» — мой дом, и Массимо Моратти остается моим президентом и моим другом, — цитирует португальца Tiki Taka. — Он для меня как член семьи. Я не работал семь-восемь месяцев. Посмотрим, что случится дальше, но я не думаю, что вернусь к работе в Италии. У меня есть ощущение, что мое будущее не здесь.

56-летний Жозе Моуринью вместе с «Интером» дважды стал чемпионом Италии, выиграл Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Италии. Последним его клубом был «Манчестер Юнайтед».

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