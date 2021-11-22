Моуринью купил бутсы молодому нападающему «Ромы», который забил гол «Дженоа»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью купил дорогие бутсы нападающему римского клуба Феликсу Афена-Гьяну. Португалец обещал сделать такой подарок юному футболисту, который отличился в матче 13-го тура чемпионата Италии против «Дженоа» (2:0).

Jos? Mourinho promised to buy wonderkid Felix Afena-Gyan [born in 2003!] new € 800 shoes after match-winning brace for AS Roma in 10 minutes...



...and he did it. «He was dreaming of these shoes, so I thought: let's do it». ??? @ohenegyanfelix9 pic.twitter.com/uY5ewVaQEu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 22, 2021

Ганец стал первым игроком 2003 года рождения, который забил гол в серии А. Афена-Гьян забил два гола в трех матчах серии А.