Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

Моуринью купил бутсы молодому нападающему «Ромы», который забил гол «Дженоа»

20:39
Теги:

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью купил дорогие бутсы нападающему римского клуба Феликсу Афена-Гьяну. Португалец обещал сделать такой подарок юному футболисту, который отличился в матче 13-го тура чемпионата Италии против «Дженоа» (2:0).

Ганец стал первым игроком 2003 года рождения, который забил гол в серии А. Афена-Гьян забил два гола в трех матчах серии А.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
КХЛ признала три русских клуба из провинции ненужными и выгнала из лиги. Уход из элиты — это конец?
Молдавия ответила на заявление «Газпрома» о возможном прекращении поставок газа
2