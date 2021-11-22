Моуринью купил бутсы молодому нападающему «Ромы», который забил гол «Дженоа»
20:39
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью купил дорогие бутсы нападающему римского клуба Феликсу Афена-Гьяну. Португалец обещал сделать такой подарок юному футболисту, который отличился в матче 13-го тура чемпионата Италии против «Дженоа» (2:0).
Ганец стал первым игроком 2003 года рождения, который забил гол в серии А. Афена-Гьян забил два гола в трех матчах серии А.
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