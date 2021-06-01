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Моуринью хочет пригласить в «Рому» Доннарумму

16:25
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Вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может перейти этим летом в «Рому», сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, в молодом игроке заинтересован главный тренер римлян Жозе Моуринью, который уже обратился к руководству «Ромы» с просьбой подписать 22-летнего голкипера. Также португалец готов связаться с Доннаруммой и уговорить его перейти в «Рому».

Контракт игрока с «Миланом» истекает в этом месяце. В «Рому» он может перейти на правах свободного агента.

Дополнительная информация:

https://www.gazzetta.it/

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