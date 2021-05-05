Моуринью хочет пригласить Матича в «Рому»
21:18
«Рома» контактировала с «Манчестер Юнайтед» по поводу возможного трансфера полузащитника Неманьи Матича, сообщает Sport Italia.
Новый главный тренер римлян Жозе Моуринью попросил руководство клуба подписать футболиста в межсезонье. «Волки» хотят максимально быстро вернуться в еврокубки и готовы активно работать на трансферном рынке.
Моуринью уже работал с Матичем в «Челси» и «МЮ». В текущем сезоне 32-летний хавбек сыграл 31 матч во всех турнирах и отличился одной результативной передачей.
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