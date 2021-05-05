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Моуринью хочет пригласить Матича в «Рому»

21:18
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«Рома» контактировала с «Манчестер Юнайтед» по поводу возможного трансфера полузащитника Неманьи Матича, сообщает Sport Italia.

Новый главный тренер римлян Жозе Моуринью попросил руководство клуба подписать футболиста в межсезонье. «Волки» хотят максимально быстро вернуться в еврокубки и готовы активно работать на трансферном рынке.

Моуринью уже работал с Матичем в «Челси» и «МЮ». В текущем сезоне 32-летний хавбек сыграл 31 матч во всех турнирах и отличился одной результативной передачей.

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