Моуринью хочет пригласить Матича в «Рому»

«Рома» контактировала с «Манчестер Юнайтед» по поводу возможного трансфера полузащитника Неманьи Матича, сообщает Sport Italia.

Новый главный тренер римлян Жозе Моуринью попросил руководство клуба подписать футболиста в межсезонье. «Волки» хотят максимально быстро вернуться в еврокубки и готовы активно работать на трансферном рынке.

Моуринью уже работал с Матичем в «Челси» и «МЮ». В текущем сезоне 32-летний хавбек сыграл 31 матч во всех турнирах и отличился одной результативной передачей.