Моуринью готов остаться в «Роме»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью может продлить контракт с римлянами, сообщает Corriere dello Sport.

По данным источника, специалист останется в команде в случае выхода в Лигу чемпионов по итогам сезона. Португалец уже сообщил руководству о своем решении.

Официальных предложений о продолжении сотрудничества пока не было.

За два тура до конца сезона серии А «Рома» отстает от зоны Лиги чемпионов на 4 очка. В активе римлян 60 очков и 6-я позиция в турнирной таблице.