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Мотта взял на себя ответственность за вылет «Ювентуса» из Кубка Италии

Евгений Козинов
Корреспондент
Тиагу Мотта.
Фото AFP

Главный тренер «Ювентуса» Тиагу Мотта прокомментировал поражение от «Эмполи» (1:1, пен. — 4:2) в матче 1/4 финала Кубка Италии.

«Нам стыдно. Мне искренне стыдно за то, что мы показали в первом тайме, и я надеюсь, что мои игроки чувствуют то же самое. Это было неловко, и, очевидно, это моя вина, так как я не обозначил своим игрокам важность матча или то, что означает эта футболка. Мы не в полуфинале, потому что не заслуживали этого.

Я надеюсь, что критика будет очень сильной. Думаю, что наши болельщики были на самом деле довольно добры к нам, учитывая игру в первом тайме. Я ожидаю немедленной реакции от игроков, потому что мне стыдно за то, что я увидел от своей команды сегодня», — цитирует Football Italia Мотту.

В полуфинале «Эмполи» сыграет с «Болоньей».

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Тиагу Мотта
Футбол
ФК Ювентус
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