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Мотта — о ничьей с «Лечче»: «Ювентус» хорошо играл в первом тайме, но во втором мы сбавили обороты»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Ювентуса» Тиагу Мотта подвел итоги матча 14-го тура чемпионата Италии против «Лечче» (1:1).

На гол Андреа Камбьясо хозяева ответили точным ударом Анте Ребича на 90+3-й минуте.

«Мы хорошо играли в первом тайме, но во втором мы сбавили обороты. «Лечче» начал брать контроль, и, хотя мы хорошо защищались, мы допустили ошибки, которых можно было избежать. В таких играх мы должны научиться лучше справляться с определенными ситуациями. Йылдыз — универсальный игрок, но я предпочел бы Тимоти Веа впереди, чтобы растянуть игру. В первом тайме он хорошо отработал, но очевидно, что в некоторых ситуациях мы могли бы лучше воспользоваться его движением. Теперь мы смотрим вперед, работаем над улучшением нашей игры перед следующим матчем», — приводит слова Мотты официальный сайт клуба.

После этого матча «Ювентус» с 26 очками занимает шестое место в турнирной таблице, «Лечче» с 13 очками — на 16-й строчке.

Тиагу Мотта
ФК Лечче
ФК Ювентус
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«Ювентус» сыграл вничью с «Лечче», пропустив на 90+3-й минуте
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