Мостовой считает, что Кокорин заслуженно победил в номинации «шут года» в Италии
Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал заслуженной победу форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в номинации «Шут года» итальянской премии Calciobidone-2021. Эта награда вручается худшим футболистам серии А за год.
«Полностью справедливая победа в этой номинации у Кокорина. Заслуженно. Считаные минуты сыграл, считаные касания мяча.
Зато хоть как-то отметился. Я не знал, что существует такая награда. Благодаря Кокорину вот узнал. Спасибо ему!" — приводит слова Мостового «Чемпионат».
В текущем сезоне 30-летний Кокорин провел 5 матчей за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями.
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Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4569825-mostovoj-o-zolotoj-urne-kokorina-hot-kak-to-otmetilsya-zasluzhennaya-nagrada.html
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