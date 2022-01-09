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Мостовой считает, что Кокорин заслуженно победил в номинации «шут года» в Италии

00:26
Александр Мостовой. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Мостовой. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой назвал заслуженной победу форварда «Фиорентины» Александра Кокорина в номинации «Шут года» итальянской премии Calciobidone-2021. Эта награда вручается худшим футболистам серии А за год.

«Полностью справедливая победа в этой номинации у Кокорина. Заслуженно. Считаные минуты сыграл, считаные касания мяча.

Зато хоть как-то отметился. Я не знал, что существует такая награда. Благодаря Кокорину вот узнал. Спасибо ему!" — приводит слова Мостового «Чемпионат».

В текущем сезоне 30-летний Кокорин провел 5 матчей за «Фиорентину» и не отметился результативными действиями.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Рома
Ювентус

П2

20%

2.23

ТБ 2.5

17%

1.93

1X

13%

1.70
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Интер
Лацио

П1

31%

1.46

Обе забьют - да

24%

1.73

ИТБ1 (1.5)

15%

1.45
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Реал 4
Валенсия 1
Матч завершен

Ф1 (-1.5)

23%

2.05

П1

21%

1.38

Обе забьют - да

16%

1.83

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4569825-mostovoj-o-zolotoj-urne-kokorina-hot-kak-to-otmetilsya-zasluzhennaya-nagrada.html

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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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