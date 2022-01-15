Мостовой — об увольнении Шевченко из «Дженоа»: «Я сразу сказал, что это огромнейший риск для всех»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал увольнение украинца Андрея Шевченко с поста главного тренера «Дженоа».

«Как только Шевченко назначили в «Дженоа», я сразу сказал, что это огромнейший риск для всех. Они находились на последних местах, боролись за выживание. Сейчас — аналогичная ситуация. Смотрел несколько игр: команда из Генуи не для высоких задач.

Все просто: если бы Шевченко пришел и случайно что-то там произошло... Например, вылезли бы из зоны выживания — в таком случае был бы героем. Но на 70-80% было ясно, что этого не произойдет. Мы возвращаемся к тому, что играет не тренер, а футболисты.

Было предположение, что, соглашаясь на предложение «Дженоа», Шевченко хочет понюхать пороха. Затем через определенное время отправиться в другую команду. Я не удивлен, что все сложилось именно так. Другое дело, о чем думали руководители «Дженоа»? Что Шевченко придет и сразу же начнет удивлять? Жалко, что вокруг Андрея теперь будет негатив. Недоброжелатели будут вспоминать, что в «Дженоа» ничего не получилось. Но у него все еще впереди», — рассказал Мостовой «Чемпионату».