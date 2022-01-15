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Сегодня, 20:17

Мостовой — об увольнении Шевченко из «Дженоа»: «Я сразу сказал, что это огромнейший риск для всех»

Иван Шитик
Корреспондент

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал увольнение украинца Андрея Шевченко с поста главного тренера «Дженоа».

«Как только Шевченко назначили в «Дженоа», я сразу сказал, что это огромнейший риск для всех. Они находились на последних местах, боролись за выживание. Сейчас — аналогичная ситуация. Смотрел несколько игр: команда из Генуи не для высоких задач.

Все просто: если бы Шевченко пришел и случайно что-то там произошло... Например, вылезли бы из зоны выживания — в таком случае был бы героем. Но на 70-80% было ясно, что этого не произойдет. Мы возвращаемся к тому, что играет не тренер, а футболисты.

Было предположение, что, соглашаясь на предложение «Дженоа», Шевченко хочет понюхать пороха. Затем через определенное время отправиться в другую команду. Я не удивлен, что все сложилось именно так. Другое дело, о чем думали руководители «Дженоа»? Что Шевченко придет и сразу же начнет удивлять? Жалко, что вокруг Андрея теперь будет негатив. Недоброжелатели будут вспоминать, что в «Дженоа» ничего не получилось. Но у него все еще впереди», — рассказал Мостовой «Чемпионату».

Источник: https://www.championat.com/

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Арсенал

1X

27%

1.38

ТМ 3.0

18%

1.44

X2

15%

1.62
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Интер

ТБ 2.5

19%

1.65

Ф2 (0)

16%

1.71

1X

15%

1.66
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 1
Челси 0
Матч завершен

Обе забьют - да

23%

1.79

П1

20%

1.70

ТБ 2.5

17%

1.81
Александр Мостовой
Андрей Шевченко
ФК Дженоа
1
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Положение команд
Футбол
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И В Н П +/- О
1
 Интер 20 15 4 1 51-16 49
2
 Милан 21 15 3 3 46-23 48
3
 Наполи 21 13 4 4 37-15 43
4
 Аталанта 20 12 5 3 44-26 41
5
 Ювентус 21 11 5 5 32-21 38
6
 Рома 21 10 2 9 35-28 32
7
 Фиорентина 20 10 2 8 34-29 32
8
 Лацио 21 9 5 7 43-39 32
9
 Торино 21 9 4 8 29-20 31
10
 Сассуоло 21 7 7 7 36-33 28
11
 Эмполи 21 8 4 9 34-42 28
12
 Верона 21 7 6 8 37-35 27
13
 Болонья 20 8 3 9 28-33 27
14
 Удинезе 19 4 8 7 28-34 20
15
 Сампдория 22 5 5 12 29-40 20
16
 Специя 21 5 4 12 21-41 19
17
 Венеция 20 4 5 11 18-37 17
18
 Кальяри 21 3 7 11 21-42 16
19
 Дженоа 21 1 9 11 20-39 12
20
 Салернитана 19 3 2 14 13-43 11
Результаты / календарь
1 тур
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26 тур
27 тур
28 тур
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
15.01 17:00
Сампдория – Торино
 1 : 2
15.01 20:00
Салернитана – Лацио
 - : -
15.01 22:45
Ювентус – Удинезе
 - : -
16.01 14:30
Сассуоло – Верона
 - : -
16.01 17:00
Венеция – Эмполи
 - : -
16.01 20:00
Рома – Кальяри
 - : -
16.01 22:45
Аталанта – Интер
 - : -
17.01 20:30
Болонья – Наполи
 - : -
17.01 20:30
Милан – Специя
 - : -
17.01 22:45
Фиорентина – Дженоа
 - : -
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Г
Душан Влахович

Душан Влахович

Фиорентина

 16
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 15
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 5
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 5
И К Ж
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 18 1 4
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Лацио

 18 1 8
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 13 1 7
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