Морьентес стал техническим директором нового итальянского клуба

Бывший нападающий «Реала» и сборной Испании Фернандо Морьентес получил работу в недавно созданном итальянском клубе «Расинг Капри», сообщает Marca.

44-летний экс-форвард получил в клубе должность технического директора. Он будет подыскивать перспективных молодых игроков для клуба.

«Расинг Капри» — последний клуб, вошедший в состав консорциума, куда также входят «Расинг Мурсия» и «Расинг Сакраменто».