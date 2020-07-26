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Морьентес стал техническим директором нового итальянского клуба

11:51
Фернандо Морьентес (слева). Фото Reuters
Фернандо Морьентес (слева). Фото Reuters
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Бывший нападающий «Реала» и сборной Испании Фернандо Морьентес получил работу в недавно созданном итальянском клубе «Расинг Капри», сообщает Marca.

44-летний экс-форвард получил в клубе должность технического директора. Он будет подыскивать перспективных молодых игроков для клуба.

«Расинг Капри» — последний клуб, вошедший в состав консорциума, куда также входят «Расинг Мурсия» и «Расинг Сакраменто».

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