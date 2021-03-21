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Мората рассказал об ожиданиях от матча с «Беневенто»

15:49
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Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората рассказал об ожиданиях от матча 28-го тура чемпионата Италии с «Беневенто».

«Сегодняшний матч так же важен, как и все наши игры от этого момента до конца. Мы должны выйти на поле с желанием победить и с решимостью команды, которая верит в титул и свои цели», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

Матч «Ювентус» — «Беневенто» состоится сегодня, 21 марта. Начало — в 17.00 (мск). Туринцы занимают 3-е место в турнирной таблице, отставая от «Интера» на 10 очков.

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