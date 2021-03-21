Мората рассказал об ожиданиях от матча с «Беневенто»
Нападающий «Ювентуса» Альваро Мората рассказал об ожиданиях от матча 28-го тура чемпионата Италии с «Беневенто».
«Сегодняшний матч так же важен, как и все наши игры от этого момента до конца. Мы должны выйти на поле с желанием победить и с решимостью команды, которая верит в титул и свои цели», — цитирует игрока пресс-служба клуба.
Матч «Ювентус» — «Беневенто» состоится сегодня, 21 марта. Начало — в 17.00 (мск). Туринцы занимают 3-е место в турнирной таблице, отставая от «Интера» на 10 очков.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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