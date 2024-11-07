Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 18:55

Мората получил травму головы на тренировке «Милана», он находится в больнице под наблюдением врачей

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий «Милана» Альваро Мората был госпитализирован после инцидента на утренней тренировке команды, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Как отмечает источник, 32-летний футболист получил травму головы в результате столкновения с защитником Страхиней Павловичем. МРТ не выявила у Мораты серьезной травмы, однако ему было рекомендовано провести ближайшую ночь в клинике под наблюдением врачей.

Форвард может пропустить игру 12-го тура чемпионата Италии против «Кальяри», которая пройдет в субботу, 9 ноября.

В нынешнем сезоне Мората сыграл 12 матчей за «Милан» во всех турнирах, отметившись 3 голами и 2 результативными передачами.

После 10 матчей красно-черные занимают седьмое место в турнирной таблице серии А с 17 очками.

Альваро Мората
Футбол
ФК Милан
Читайте также
Около 600 российских туристов застряли на лайнере в Японии. Что известно
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
Теннисисты Анастасия Потапова и Александр Шевченко разводятся
Певец Данко стал добровольцем отряда «Барс-Крым»
Дзюба хочет вернуться в сборную России. Карпину идея не нравится
Фигуристы Косторная и Куница пропустят два сезона
Популярное видео
«Интер» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Реал» — «Милан»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«ПСВ» — «Жирона»: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Олег Романцев: «Постоянное доминирование «Зенита» — плохо для РПЛ»
«Динамо» (Москва) — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Оренбург»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Рубин»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ростов»: РПЛ, 14-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Родина»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 14-го тура 3 ноября
«Балтика» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Тюмень»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Шинник»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Спартак» обыграл ЦСКА в дерби, победы «Зенита» и «Локо»: голы дня
«Торпедо» — «Алания»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Ротор»: ФНЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Бывший тренер «Зенита» Спаллетти войдет в итальянский Зал славы
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 11 8 1 2 18-8 25
2
 Интер 11 7 3 1 25-13 24
3
 Аталанта 11 7 1 3 29-14 22
4
 Фиорентина 11 6 4 1 22-9 22
5
 Лацио 11 7 1 3 24-14 22
6
 Ювентус 11 5 6 0 19-7 21
7
 Милан 10 5 2 3 17-11 17
8
 Удинезе 11 5 1 5 14-16 16
9
 Болонья 10 3 6 1 12-11 15
10
 Торино 11 4 2 5 15-16 14
11
 Эмполи 11 3 5 3 8-9 14
12
 Рома 11 3 4 4 12-14 13
13
 Верона 11 4 0 7 16-24 12
14
 Кальяри 11 2 3 6 9-19 9
15
 Дженоа 11 2 3 6 8-21 9
16
 Комо 11 2 3 6 12-22 9
17
 Парма 11 1 6 4 14-17 9
18
 Монца 11 1 5 5 10-14 8
19
 Венеция 11 2 2 7 10-19 8
20
 Лечче 11 2 2 7 4-20 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
7.11 22:45
Дженоа – Комо
 - : -
8.11 22:45
Лечче – Эмполи
 - : -
9.11 17:00
Венеция – Парма
 - : -
9.11 20:00
Кальяри – Милан
 - : -
9.11 22:45
Ювентус – Торино
 - : -
10.11 14:30
Аталанта – Удинезе
 - : -
10.11 17:00
Рома – Болонья
 - : -
10.11 17:00
Фиорентина – Верона
 - : -
10.11 20:00
Монца – Лацио
 - : -
10.11 22:45
Интер – Наполи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 11
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 7
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 6
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 8
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

 4
Рафаэл Леау

Рафаэл Леау

Милан

 3
И К Ж
Джексон Чачуа

Джексон Чачуа

Верона

 10 1 4
Джон Лукуми

Джон Лукуми

Болонья

 7 1 2
Павел Давидович

Павел Давидович

Верона

 5 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости