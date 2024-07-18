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Мората — о переходе в «Милан»: «Меня убедила уверенность Ибрагимовича, команды и тренера»

Виктория Кравченко
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Нападающий Альваро Мората поделился эмоциями от перехода из «Атлетико» в «Милан».

«Очень жду начала сезона. Сейчас я отправляюсь в отпуск, так как мне нужно быть со своей семьей, которая мне очень помогла, в другом случае я бы начал уже завтра. Меня убедила уверенность Златана Ибрагимовича, команды и тренера», — цитирует Морату Sky Sports.

Последним клубом Мораты был мадридский «Атлетико». В прошлом сезоне форвард принял участие в 32 матчах «матрасников» в чемпионате Испании, забил 15 голов и отдал четыре результативные передачи.

Рыночная стоимость Мораты оценивается в 16 миллионов евро по данным портала Transfermarkt.

Альваро Мората
ФК Милан
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