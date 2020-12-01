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Мората дисквалифицирован на два матча за удаление в матче с «Беневенто»

19:09
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Форвард «Ювентуса» Альваро Мората получил двухматчевую дисквалификацию за удаление в матче серии А против «Беневенто» (1:1). Он был удален уже после финального свистка.

Как сообщает ряд итальянских источников (в частности, Calciomercato и Ромео Агрести), испанец будет вынужден пропустить два следующих матча в серии А. Таким образом, он не сыграет в туринском дерби против «Торино» и в матче против «Дженоа».

28-летний испанец в текущем сезоне провел 11 матчей за «Юве» и забил восемь мячей при трех голевых передачах.

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