Мората дисквалифицирован на два матча за удаление в матче с «Беневенто»
19:09
Форвард «Ювентуса» Альваро Мората получил двухматчевую дисквалификацию за удаление в матче серии А против «Беневенто» (1:1). Он был удален уже после финального свистка.
Как сообщает ряд итальянских источников (в частности, Calciomercato и Ромео Агрести), испанец будет вынужден пропустить два следующих матча в серии А. Таким образом, он не сыграет в туринском дерби против «Торино» и в матче против «Дженоа».
28-летний испанец в текущем сезоне провел 11 матчей за «Юве» и забил восемь мячей при трех голевых передачах.
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