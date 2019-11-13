Монтоливо объявил о завершении карьеры и обвинил в этом «Милан»

Полузащитник Риккардо Монтоливо объявил, что завершает профессиональную карьеру. Последним его клубом был «Милан».

— C этого момента я заканчиваю играть, — цитирует футболиста Corriere dello Sport. — Я продолжу жить в Милане со своей семьей. Пока не знаю, что я буду делать дальше. Можете сказать, что «Милан» заставил меня закончить карьеру. У меня даже не было возможности попрощаться с болельщиками после семи лет.

34-летний Риккардо Монтоливо в прошлом сезоне ни разу не сыграл за «Милан», а в сезоне-2017/18 отыграл 26 матчей (три гола и два результативных паса). Ранее он также выступал за «Фиорентину» и «Аталанту». Вместе с «Миланом» он выиграл Суперкубок Италии в 2016 году.

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