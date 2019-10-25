Монтоливо может завершить карьеру

Бывший полузащитник «Милана» Риккардо Монтоливо продолжает поиски нового клуба. Если 34-летний итальянец, который находится в статусе свободного агента, в ближайшее время не получит интересное для него предложение, то хавбек готов завершить карьеру, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Монтоливо покинул миланский клуб прошедшим летом. Всего он провел за «россонери» 158 матчей и забил 10 мячей. В составе сборной Италии игрок становился серебряным призером Евро-2012 и обладателем бронзы Кубка конфедераций-2013.

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