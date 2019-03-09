Мончи: "Я не определился с будущим после ухода из "Ромы"

Испанец Рамон Родригес Мончи, который покинул пост спортивного директора "Ромы", сказал, что пока не знает, где будет работать в дальнейшем. Ранее сообщалось, что его хочет видеть у себя "Арсенал".

- Хочу поблагодарить всех, кто дал мне возможность поработать в "Роме". Мне больше нечего сказать, сейчас лучше всего смотреть вперед. Желаю "Роме" успешного завершения сезона, - цитирует функционера Football Italia. - Надеюсь, им удастся завершить сезон и попасть в топ-4. Разочарован ли я? Не хочу говорить об этом. Хочу мыслить позитивно и вспоминать хорошие моменты. Я пока не определился со своим будущим.

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