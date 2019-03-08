16:12 | Футбол — Италия

Мончи покинул пост спортивного директора "Ромы"

1
Обсудить

Рамон Родригес Мончи отправлен в отставку с поста спортивного директора клуба, информирует официальный сайт римлян. Контракт с функционером расторгнут по взаимному согласию. Новым спортивным директором "Ромы" стал Фредерик Массара

-  Я хочу поблагодарить президента Паллотту, руководство, персонал, игроков и болельщиков за их поддержку. Я желаю "Роме" всяческих успехов в будущем, - сказал Мончи в интервью клубной пресс-службе.

Напомним, в четверг Эусебио Ди Франческо был отправлен в отставку с поста главного тренера "Ромы" после поражения от "Порту" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3). 

Все о чемпионате Италии - здесь

1
Обсудить
Загрузка...
Материалы других СМИ