Мончи покинул пост спортивного директора "Ромы"

Рамон Родригес Мончи отправлен в отставку с поста спортивного директора клуба, информирует официальный сайт римлян. Контракт с функционером расторгнут по взаимному согласию. Новым спортивным директором "Ромы" стал Фредерик Массара.

- Я хочу поблагодарить президента Паллотту, руководство, персонал, игроков и болельщиков за их поддержку. Я желаю "Роме" всяческих успехов в будущем, - сказал Мончи в интервью клубной пресс-службе.

L’#ASRoma e Monchi raggiungono un accordo per risolvere consensualmente il proprio rapporto lavorativo.



Il dirigente: “Ringrazio il Presidente, il management, lo staff, i giocatori e i tifosi per il loro sostegno. Auguro alla Roma i migliori successi"



➡️ https://t.co/li8TiUsscL pic.twitter.com/40TfHbtsPj – AS Roma (@OfficialASRoma) 8 марта 2019 г.

Напомним, в четверг Эусебио Ди Франческо был отправлен в отставку с поста главного тренера "Ромы" после поражения от "Порту" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3).

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