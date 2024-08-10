«Монца» победила «Зюйдтироль» в Кубке Италии

«Монца» дома обыграла «Зюйдтироль» в матче 1/32 финала Кубка Италии.

В основное время встреча завершилась вничью — 0:0. После финального свистка, согласно регламенту, команды провели серию пенальти, в которой точнее были хозяева — 9:8.

«Монца» вышла в 1/16 финала и встретится с победителем матча «Венеция» — «Брешия».