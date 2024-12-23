«Ювентус» на выезде победил «Монцу»

«Ювентус» в матче 17-го тура чемпионата Италии на выезде обыграл «Монцу» со счетом 2:1.

В составе туринцев отличились Уэстон Маккенни и Нико Гонсалес, у хозяев гол на счету Самуэле Биринделли.

«Ювентус» прервал серию из четырех ничьих в серии А и с 31 очком расположился на шестом месте в турнирной таблице, «Монца» с 10 очками — на последней строчке.