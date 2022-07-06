«Монца» взяла в аренду полузащитника «Аталанты»

Полузащитник «Аталанты» Маттео Пессина перешел в «Монцу». Новичок серии А взял игрока в аренду на сезон с опцией выкупа, сообщает сайт клуба.

Сумма сделки по трансферу 25-летнего хавбека оценивается в 15 миллионов евро.

Сам Пессина является воспитанником «Монцы». Футболист семь лет числился в молодежной академии клуба, после чего провел один сезон в третьем по силе дивизиону Италии

В сезоне-2021/22 Пессина забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 37 матчах за «Аталанту».