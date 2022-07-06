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Сегодня, 20:45

«Монца» взяла в аренду полузащитника «Аталанты»

Иван Шитик
Корреспондент
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Маттео Пессина.
Фото ФК «Монца».

Полузащитник «Аталанты» Маттео Пессина перешел в «Монцу». Новичок серии А взял игрока в аренду на сезон с опцией выкупа, сообщает сайт клуба.

Сумма сделки по трансферу 25-летнего хавбека оценивается в 15 миллионов евро.

Сам Пессина является воспитанником «Монцы». Футболист семь лет числился в молодежной академии клуба, после чего провел один сезон в третьем по силе дивизиону Италии

В сезоне-2021/22 Пессина забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 37 матчах за «Аталанту».

ФК Аталанта
ФК Монца
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