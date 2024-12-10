«Удинезе» на выезде обыграла «Монцу», Бийол забил победный гол

«Удинезе» в матче 15-го тура чемпионата Италии на выезде обыграла «Монцу» со счетом 2:1.

В составе гостей отличились Лоренцо Лукка и экс-игрок ЦСКА Яка Бийол, у хозяев гол на счету Гиоргоса Кириопулоса.

После этого матча «Удинезе» с 20 очками занимает девятое место в турнирной таблице, «Монца» с 10 очками — на 19-й строчке.