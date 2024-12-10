«Удинезе» на выезде обыграла «Монцу», Бийол забил победный гол
«Удинезе» в матче 15-го тура чемпионата Италии на выезде обыграла «Монцу» со счетом 2:1.
В составе гостей отличились Лоренцо Лукка и экс-игрок ЦСКА Яка Бийол, у хозяев гол на счету Гиоргоса Кириопулоса.
После этого матча «Удинезе» с 20 очками занимает девятое место в турнирной таблице, «Монца» с 10 очками — на 19-й строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Аталанта
|15
|11
|1
|3
|38-17
|34
|
2
|Наполи
|15
|10
|2
|3
|21-10
|32
|
3
|Фиорентина
|14
|9
|4
|1
|28-10
|31
|
4
|Интер
|14
|9
|4
|1
|34-15
|31
|
5
|Лацио
|15
|10
|1
|4
|30-17
|31
|
6
|Ювентус
|15
|6
|9
|0
|24-10
|27
|
7
|Милан
|14
|6
|4
|4
|24-16
|22
|
8
|Болонья
|14
|5
|7
|2
|20-18
|22
|
9
|Удинезе
|15
|6
|2
|7
|18-22
|20
|
10
|Эмполи
|15
|4
|7
|4
|14-15
|19
|
11
|Рома
|15
|4
|4
|7
|18-21
|16
|
12
|Торино
|15
|4
|4
|7
|16-20
|16
|
13
|Дженоа
|15
|3
|6
|6
|13-24
|15
|
14
|Парма
|15
|3
|6
|6
|21-25
|15
|
15
|Кальяри
|15
|3
|5
|7
|15-25
|14
|
16
|Лечче
|15
|3
|4
|8
|8-26
|13
|
17
|Комо
|15
|2
|6
|7
|16-28
|12
|
18
|Верона
|15
|4
|0
|11
|18-37
|12
|
19
|Монца
|15
|1
|7
|7
|13-19
|10
|
20
|Венеция
|15
|2
|3
|10
|13-27
|9
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|6.12
|20:30
|
Интер – Парма
|3 : 1
|6.12
|22:45
|
Аталанта – Милан
|2 : 1
|7.12
|17:00
|
Дженоа – Торино
|0 : 0
|7.12
|20:00
|
Ювентус – Болонья
|2 : 2
|7.12
|22:45
|
Рома – Лечче
|4 : 1
|8.12
|14:30
|
Фиорентина – Кальяри
|1 : 0
|8.12
|17:00
|
Верона – Эмполи
|1 : 4
|8.12
|20:00
|
Венеция – Комо
|2 : 2
|8.12
|22:45
|
Наполи – Лацио
|0 : 1
|9.12
|22:45
|
Монца – Удинезе
|1 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|12
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|10
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|9
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Лукас Бельтран
Фиорентина
|4
|
|
Рафаэл Леау
Милан
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|9
|2
|2
|
|
Джексон Чачуа
Верона
|14
|1
|4
|
|
Джон Лукуми
Болонья
|11
|1
|3
Новости