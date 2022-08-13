Гол Миранчука помог «Торино» победить «Монцу»

«Торино» на выезде обыграл «Монцу» в матче 1-го тура чемпионата Италии — 2:1.

В составе гостей отличились Алексей Миранчук и Антонио Санабрия. Единственный гол хозяев на счету Дани Моты.

Матч с «Монцей» стал дебютным для Миранчука в составе «Торино». 26-летний россиянин провел на поле 45 минут и был заменен после первого тайма из-за небольшого мышечного повреждения. «Торино» арендовал Миранчука у «Аталанты» 11 августа, у туринского клуба есть право выкупа футболиста.

Во 2-м туре чемпионата Италии «Торино» сыграет дома против «Лацио» (20 августа, 19.30 мск), а «Монца» встретится на выезде с «Наполи» (21 августа, 19.30 мск).