Гол Миранчука помог «Торино» победить «Монцу»
«Торино» на выезде обыграл «Монцу» в матче 1-го тура чемпионата Италии — 2:1.
В составе гостей отличились Алексей Миранчук и Антонио Санабрия. Единственный гол хозяев на счету Дани Моты.
Матч с «Монцей» стал дебютным для Миранчука в составе «Торино». 26-летний россиянин провел на поле 45 минут и был заменен после первого тайма из-за небольшого мышечного повреждения. «Торино» арендовал Миранчука у «Аталанты» 11 августа, у туринского клуба есть право выкупа футболиста.
Во 2-м туре чемпионата Италии «Торино» сыграет дома против «Лацио» (20 августа, 19.30 мск), а «Монца» встретится на выезде с «Наполи» (21 августа, 19.30 мск).
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
2
|Аталанта
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Торино
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Интер
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Специя
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Салернитана
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Кремонезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лечче
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
18
|Монца
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
19
|Удинезе
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
20
|Сампдория
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|13.08
|19:30
|
Милан – Удинезе
|4 : 2
|13.08
|19:30
|
Сампдория – Аталанта
|0 : 2
|13.08
|21:45
|
Лечче – Интер
|1 : 2
|13.08
|21:45
|
Монца – Торино
|1 : 2
|14.08
|19:30
|
Фиорентина – Кремонезе
|- : -
|14.08
|19:30
|
Лацио – Болонья
|- : -
|14.08
|21:45
|
Салернитана – Рома
|- : -
|14.08
|21:45
|
Специя – Эмполи
|- : -
|15.08
|19:30
|
Верона – Наполи
|- : -
|15.08
|21:45
|
Ювентус – Сассуоло
|- : -
|Г
|
|
Анте Ребич
Милан
|2
|
|
Родриго Бекао
Удинезе
|1
|
|
Браим Диас
Милан
|1
|П
|
|
Маттео Дармиан
Интер
|1
|
|
Жерар Деулофеу
Удинезе
|1
|
|
Федерико Ди Франческо
Лечче
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мишель Ндари Адопо
Торино
|1
|0
|1
|
|
Федерико Баскиротто
Лечче
|1
|0
|1
|
|
Родриго Бекао
Удинезе
|1
|0
|1