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Сегодня, 10:45

«Монца» сможет выкупить защитника Мари у «Арсенала», в случае если сохранит место в серии А

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Монца» согласовала аренду защитника Пабло Мари у «Арсенала», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, 28-летний испанец проведет в итальянской команде сезон-2022/23. «Монца» сможет выкупить футболиста, в случае если сохранит место в серии А.

Во второй половине прошлого сезона Мари выступал на правах аренды за другой итальянский клуб — «Удинезе». В составе этой команды защитник забил 2 гола в 15 матчах.

Портал Transfermarkt.com оценивает игрока в 5 миллионов евро.

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