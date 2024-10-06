«Рома» на выезде сыграла вничью с «Монцей»

«Рома» в матче 7-го тура чемпионата Италии сыграла вничью на выезде с «Монцей» со счетом 1:1.

На гол Артема Довбика хозяева ответили точным ударом Дани Моты.

После этого матча «Рома» с 10 очками занимает девятое место в турнирной таблице, «Монца» с 4 очками — на предпоследней строчке.