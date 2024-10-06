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Сегодня, 20:56

«Рома» на выезде сыграла вничью с «Монцей»

Сергей Разин
корреспондент
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«Рома» в матче 7-го тура чемпионата Италии сыграла вничью на выезде с «Монцей» со счетом 1:1.

На гол Артема Довбика хозяева ответили точным ударом Дани Моты.

После этого матча «Рома» с 10 очками занимает девятое место в турнирной таблице, «Монца» с 4 очками — на предпоследней строчке.

Италия. Серия А. 7-й тур
06 окт, 19:00. U-Power Stadium (Монца)
Монца
1:1
Рома

ФК Монца
ФК Рома
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