«Монца» представила форму на дебютный сезон в серии А

«Монца» представила домашний и гостевой комплект формы на сезон-2022/23.

Футболка домашнего комплекта представлена в красном цвете с белой вертикальной полосой по уровне эмблемы. Выездная форма выполнена в белом цвете. Также президент клуба Адриано Галлиани представил свитера вратарской формы.

«Монца» в сезоне-2022/23 дебютирует в серии А.