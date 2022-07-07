«Монца» подписала защитника «Пизы» Биринделли
«Монца» объявила о покупке защитника «Пизы» Самуэле Биринделли.
Сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро — именно эта сумма была прописана в контракте 22-летнего итальянца в виде отступных. Футболист подписал контракт с «Монцой» до конца июня 2026 года.
В сезоне-2021/22 Биринделли забил 1 гол и сделал 4 результативных передачи в 41 матче за «Пизу» во всех турнирах.
Источник: https://www.acmonza.com/it/news/3734/
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18
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Милан – Удинезе
|- : -
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Сампдория – Аталанта
|- : -
|13.08
|21:45
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Лечче – Интер
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Монца – Торино
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|19:30
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Фиорентина – Кремонезе
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Лацио – Болонья
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