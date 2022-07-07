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Сегодня, 22:15

«Монца» подписала защитника «Пизы» Биринделли

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Монца» объявила о покупке защитника «Пизы» Самуэле Биринделли.

Сумма трансфера составила 1,5 миллиона евро — именно эта сумма была прописана в контракте 22-летнего итальянца в виде отступных. Футболист подписал контракт с «Монцой» до конца июня 2026 года.

В сезоне-2021/22 Биринделли забил 1 гол и сделал 4 результативных передачи в 41 матче за «Пизу» во всех турнирах.

Источник: https://www.acmonza.com/it/news/3734/
Футбол
ФК Монца
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