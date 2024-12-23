Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 18:41

«Монца» объявила о назначении Боккетти главным тренером

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани и Сальваторе Боккетти.
Фото ФК «Монца»

Экс-защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти стал новым главным тренером «Монцы», сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Контракт с 38-летним специалистом заключен до 30 июня 2027 года.

23 декабря «Монца» объявила об отставке Алессандро Несты с поста главного тренера команды. Он возглавлял бело-красных с июля 2024-го.

Боккетти с 2021 по 2023 год работал в тренерском штабе «Вероны», а в 2022-м временно исполнял обязанности главного тренера команды. Итальянец выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. Также в России он играл за «Рубин» (2010-2012).

После 17 туров «Монца» с 10 очками занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

Сальваторе Боккетти
Футбол
ФК Монца
Серия А
Читайте также
«Спартак» заберет игрока у ЦСКА, «Динамо» теряет лидеров. Трансферные слухи РПЛ за 23 декабря
СМИ обратили внимание на цитирование Трампом слов Путина
Александр Емельяненко нокаутировал Алексея Гончарова за 36 секунд
Усик единогласным решением судей победил Фьюри в реванше
Крокодил из фильма «Крокодил Данди» умер в Австралии
Директора филиала «Ставэлектросети» уволили после корпоратива со стриптизершами
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Боккетти может стать главным тренером «Монцы»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Аталанта 17 13 1 3 42-19 40
2
 Наполи 17 12 2 3 26-12 38
3
 Интер 15 10 4 1 40-15 34
4
 Лацио 17 11 1 5 32-24 34
5
 Фиорентина 15 9 4 2 28-11 31
6
 Ювентус 17 7 10 0 28-13 31
7
 Болонья 16 7 7 2 23-18 28
8
 Милан 16 7 5 4 25-16 26
9
 Удинезе 16 6 2 8 19-25 20
10
 Рома 17 5 4 8 23-23 19
11
 Эмполи 17 4 7 6 16-19 19
12
 Торино 17 5 4 8 17-22 19
13
 Дженоа 17 3 7 7 14-26 16
14
 Лечче 17 4 4 9 11-29 16
15
 Комо 16 3 6 7 18-28 15
16
 Верона 17 5 0 12 21-40 15
17
 Парма 17 3 6 8 23-33 15
18
 Кальяри 17 3 5 9 16-28 14
19
 Венеция 17 3 4 10 17-30 13
20
 Монца 17 1 7 9 15-23 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
20.12 22:45
Верона – Милан
 0 : 1
21.12 17:00
Торино – Болонья
 0 : 2
21.12 20:00
Дженоа – Наполи
 1 : 2
21.12 22:45
Лечче – Лацио
 1 : 2
22.12 14:30
Рома – Парма
 5 : 0
22.12 17:00
Венеция – Кальяри
 2 : 1
22.12 20:00
Аталанта – Эмполи
 3 : 2
22.12 22:45
Монца – Ювентус
 1 : 2
23.12 20:30
Фиорентина – Удинезе
 - : -
23.12 22:45
Интер – Комо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 12
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 11
Мойзе Кин

Мойзе Кин

Фиорентина

 9
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 8
Лукас Бельтран

Лукас Бельтран

Фиорентина

 4
Кристиан Пулишич

Кристиан Пулишич

Милан

 4
И К Ж
Сулейман Исак Туре

Сулейман Исак Туре

Удинезе

 9 2 2
Фредерик Гильбер

Фредерик Гильбер

Лечче

 13 2 2
Джексон Чачуа

Джексон Чачуа

Верона

 16 1 4
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости