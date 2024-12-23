«Монца» объявила о назначении Боккетти главным тренером

Экс-защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти стал новым главным тренером «Монцы», сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Контракт с 38-летним специалистом заключен до 30 июня 2027 года.

23 декабря «Монца» объявила об отставке Алессандро Несты с поста главного тренера команды. Он возглавлял бело-красных с июля 2024-го.

Боккетти с 2021 по 2023 год работал в тренерском штабе «Вероны», а в 2022-м временно исполнял обязанности главного тренера команды. Итальянец выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. Также в России он играл за «Рубин» (2010-2012).

После 17 туров «Монца» с 10 очками занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.