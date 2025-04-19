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Сегодня, 20:52

Гол Мактоминея принес «Наполи» победу над «Монцей»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Монца» — «Наполи».
Фото Reuters

«Наполи» на выезде переиграл «Монцу» в матче 33-го тура итальянской серии А — 1:0.

Единственный гол на 72-й минуте забил Скотт Мактоминей.

«Наполи» (71 очко) остается вторым в серии А. Команда Антонио Конте догнала «Интер» (71), но уступает сопернику по дополнительным показателям.

«Монца» (15) потерпела четвертое поражение подряд и занимает последнее место в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 33-й тур.
19 апреля, 19:00. U-Power Stadium (Монца)
Монца
0:1
Наполи

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«Комо» на выезде разгромил «Лечче» в серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 32 21 8 3 72-31 71
2
 Наполи 33 21 8 4 52-25 71
3
 Аталанта 32 18 7 7 65-30 61
4
 Ювентус 32 15 14 3 49-30 59
5
 Болонья 32 15 12 5 51-37 57
6
 Лацио 32 16 8 8 53-43 56
7
 Рома 32 15 9 8 47-32 54
8
 Фиорентина 32 15 8 9 49-32 53
9
 Милан 32 14 9 9 51-37 51
10
 Торино 32 9 13 10 36-37 40
11
 Удинезе 32 11 7 14 36-46 40
12
 Комо 33 10 9 14 43-48 39
13
 Дженоа 32 9 12 11 29-38 39
14
 Верона 32 9 5 18 30-59 32
15
 Кальяри 32 7 9 16 32-47 30
16
 Парма 32 5 13 14 37-51 28
17
 Лечче 33 6 8 19 23-55 26
18
 Венеция 32 4 12 16 25-44 24
19
 Эмполи 32 4 12 16 24-50 24
20
 Монца 33 2 9 22 25-57 15
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19.04 16:00
Лечче – Комо
 0 : 3
19.04 19:00
Монца – Наполи
 0 : 1
19.04 21:45
Рома – Верона
 - : -
20.04 16:00
Эмполи – Венеция
 - : -
20.04 19:00
Болонья – Интер
 - : -
20.04 21:45
Милан – Аталанта
 - : -
21.04 13:30
Торино – Удинезе
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