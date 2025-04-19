Гол Мактоминея принес «Наполи» победу над «Монцей»

«Наполи» на выезде переиграл «Монцу» в матче 33-го тура итальянской серии А — 1:0.

Единственный гол на 72-й минуте забил Скотт Мактоминей.

«Наполи» (71 очко) остается вторым в серии А. Команда Антонио Конте догнала «Интер» (71), но уступает сопернику по дополнительным показателям.

«Монца» (15) потерпела четвертое поражение подряд и занимает последнее место в турнирной таблице.