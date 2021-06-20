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«Монца» намерена расстаться с Балотелли и Боатенгом и подписать Паласио

17:15
Марио Балотелли. Фото Tuttosport.
Марио Балотелли. Фото Tuttosport.
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«Монца» не заинтересована в продлении контрактов с нападающим Марио Балотелли и полузащитником Кевином-Принсом Боатенгом, сообщает La Gazzetta dello Sport. Их контракты истекают 30 июня и не будут продлены.

При этом клуб серии В хочет подписать форварда «Болоньи» Родриго Паласио. 1 июля 39-летний аргентинец станет свободным агентом.

30-летний Марио Балотелли в прошлом сезоне провел 14 матчей за «Монцу» и забил шесть мячей при одной голевой передаче

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