«Монца» намерена расстаться с Балотелли и Боатенгом и подписать Паласио

«Монца» не заинтересована в продлении контрактов с нападающим Марио Балотелли и полузащитником Кевином-Принсом Боатенгом, сообщает La Gazzetta dello Sport. Их контракты истекают 30 июня и не будут продлены.

При этом клуб серии В хочет подписать форварда «Болоньи» Родриго Паласио. 1 июля 39-летний аргентинец станет свободным агентом.

30-летний Марио Балотелли в прошлом сезоне провел 14 матчей за «Монцу» и забил шесть мячей при одной голевой передаче