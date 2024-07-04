«Монца» может подписать Щенсны

Вратарь «Ювентуса» Войцех Щенсны может продолжить карьеру в «Монце», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, гендиректор «Монцы» Адриано Галлиани встретился с агентами 34-летнего поляка. Сделка возможна, если туринцы выплатят вратарю большую часть зарплаты в качестве выходного пособия.

В минувшем сезоне Щенсны провел 35 матчей, в которых пропустил 30 мячей и 15 раз сыграл на ноль.