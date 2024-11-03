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Сегодня, 00:49

«Милан» на выезде обыграл «Монцу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Кристиан Пулишич (слева) и Уоррен Бондо борются за мяч.
Фото AFP

«Милан» переиграл «Монцу» в матче 11-го тура чемпионата Италии — 1:0. Игра прошла на стадионе «Бриантео».

Единственный гол забил голландский полузащитник Тиджани Рейндерс на 43-й минуте.

«Милан» набрал 17 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице серии А. «Монца» идет на 18-й строчке — 8 очков.

Италия. Серия А. 11-й тур
02 нояб, 22:45. U-Power Stadium (Монца)
Монца
0:1
Милан
Футбол
ФК Милан
ФК Монца
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 И В Н П +/- О
1
 Наполи 10 8 1 1 18-5 25
2
 Ювентус 11 5 6 0 19-7 21
3
 Интер 10 6 3 1 24-13 21
4
 Аталанта 10 6 1 3 26-14 19
5
 Фиорентина 10 5 4 1 21-9 19
6
 Лацио 10 6 1 3 22-13 19
7
 Милан 10 5 2 3 17-11 17
8
 Удинезе 11 5 1 5 14-16 16
9
 Болонья 10 3 6 1 12-11 15
10
 Торино 10 4 2 4 15-15 14
11
 Рома 10 3 4 3 10-11 13
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 Комо 10 2 3 5 12-21 9
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 Кальяри 10 2 3 5 8-17 9
15
 Парма 10 1 6 3 14-16 9
16
 Верона 10 3 0 7 13-22 9
17
 Монца 11 1 5 5 10-14 8
18
 Венеция 10 2 2 6 10-18 8
19
 Лечче 11 2 2 7 4-20 8
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 Дженоа 10 1 3 6 7-21 6
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