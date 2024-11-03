«Милан» на выезде обыграл «Монцу»

«Милан» переиграл «Монцу» в матче 11-го тура чемпионата Италии — 1:0. Игра прошла на стадионе «Бриантео».

Единственный гол забил голландский полузащитник Тиджани Рейндерс на 43-й минуте.

«Милан» набрал 17 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице серии А. «Монца» идет на 18-й строчке — 8 очков.