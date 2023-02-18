Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 21:55

«Монца» впервые с ноября проиграла в серии А, уступив «Милану»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
«Монца» — «Милан» — 0:1.
Фото AFP

«Монца» дома проиграла «Милану» в матче 23-го тура чемпионата Италии — 0:1.

Единственный гол в игре забил форвард Жуниор Мессиас.

«Монца» проиграла впервые с 10 ноября 2022 года. Тогда команда не смогла обыграть «Лацио» (0:1), после этого было 4 победы и 4 ничьих.

«Милан» поднялся на третье место в турнирной таблице серии А (44 очка). «Монца» идет на 10-й строчке (29).

Италия. Серия А. 23-й тур
18 февр, 20:00. Brianteo (Монца)
Монца
0:1
Милан

ФК Милан
ФК Монца
0
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Хэмилтон возмущен запретом вставать на колено перед гонками. «Формула-1» на его стороне
Новое руководство «Рубина» в шоке от клубных долгов. На казанцев подано 11 жалоб от агентов
DM назвала полет российских Ту-160 над Норвежским морем предупреждением Западу
Нидерланды решили ограничить число российских дипломатов в стране
В Запорожской области рассказали о составе батальона Судоплатова
Делегацию Израиля выгнали с церемонии открытия саммита Африканского союза
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Итальянский журналист: «Кварацхелия является самым большим открытием серии А, он лучший игрок в этом чемпионате»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Наполи 23 20 2 1 56-15 62
2
 Интер 22 14 2 6 41-26 44
3
 Милан 23 13 5 5 39-30 44
4
 Аталанта 22 12 5 5 41-24 41
5
 Рома 22 12 5 5 29-19 41
6
 Лацио 22 11 6 5 37-19 39
7
 Болонья 23 9 5 9 30-33 32
8
 Торино 22 8 6 8 22-23 30
9
 Удинезе 22 7 9 6 30-25 30
10
 Монца 23 8 5 10 28-31 29
11
 Ювентус 22 13 5 4 34-17 29
12
 Эмполи 22 6 9 7 21-28 27
13
 Фиорентина 22 6 6 10 23-29 24
14
 Сассуоло 23 6 6 11 26-35 24
15
 Лечче 22 5 9 8 22-25 24
16
 Салернитана 22 5 6 11 25-42 21
17
 Специя 22 4 7 11 19-37 19
18
 Верона 22 4 5 13 20-33 17
19
 Сампдория 23 2 5 16 11-38 11
20
 Кремонезе 22 0 8 14 15-40 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
17.02 22:45
Сассуоло – Наполи
 0 : 2
18.02 17:00
Сампдория – Болонья
 1 : 2
18.02 20:00
Монца – Милан
 0 : 1
18.02 22:45
Интер – Удинезе
 - : -
19.02 14:30
Аталанта – Лечче
 - : -
19.02 17:00
Фиорентина – Эмполи
 - : -
19.02 17:00
Салернитана – Лацио
 - : -
19.02 20:00
Специя – Ювентус
 - : -
19.02 22:45
Рома – Верона
 - : -
20.02 22:45
Торино – Кремонезе
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Наполи

 18
Адемола Лукман

Адемола Лукман

Аталанта

 12
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 12
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 9
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 6
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 12 1 4
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 20 1 1
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 13 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости