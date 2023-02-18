«Монца» впервые с ноября проиграла в серии А, уступив «Милану»

«Монца» дома проиграла «Милану» в матче 23-го тура чемпионата Италии — 0:1.

Единственный гол в игре забил форвард Жуниор Мессиас.

«Монца» проиграла впервые с 10 ноября 2022 года. Тогда команда не смогла обыграть «Лацио» (0:1), после этого было 4 победы и 4 ничьих.

«Милан» поднялся на третье место в турнирной таблице серии А (44 очка). «Монца» идет на 10-й строчке (29).