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Сегодня, 21:55

«Лацио» обыграл «Монцу» и одержал шестую победу подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Лацио» на выезде победил «Монцу» в 12-м туре итальянской серии А — 1:0.

Единственный гол на 36-й минуте забил Маттиа Дзакканьи.

«Лацио» (25 очков) одержал шестую подряд победу во всех турнирах и поднялся на четвертое место в серии А. «Монца» (8) идет на предпоследней, 19-й строчке в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 12-й тур
10 нояб, 20:00. U-Power Stadium (Монца)
Монца
0:1
Лацио
Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Лацио
ФК Монца
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Аталанта 12 8 1 3 31-15 25
2
 Фиорентина 12 7 4 1 25-10 25
3
 Лацио 12 8 1 3 25-14 25
4
 Наполи 11 8 1 2 18-8 25
5
 Ювентус 12 6 6 0 21-7 24
6
 Интер 11 7 3 1 25-13 24
7
 Милан 11 5 3 3 20-14 18
8
 Болонья 11 4 6 1 15-13 18
9
 Удинезе 12 5 1 6 15-18 16
10
 Эмполи 12 3 6 3 9-10 15
11
 Торино 12 4 2 6 15-18 14
12
 Рома 12 3 4 5 14-17 13
13
 Парма 12 2 6 4 16-18 12
14
 Верона 12 4 0 8 17-27 12
15
 Комо 12 2 4 6 13-23 10
16
 Кальяри 12 2 4 6 12-22 10
17
 Дженоа 12 2 4 6 9-22 10
18
 Лечче 12 2 3 7 5-21 9
19
 Монца 12 1 5 6 10-15 8
20
 Венеция 12 2 2 8 11-21 8
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7.11 22:45
Дженоа – Комо
 1 : 1
8.11 22:45
Лечче – Эмполи
 1 : 1
9.11 17:00
Венеция – Парма
 1 : 2
9.11 20:00
Кальяри – Милан
 3 : 3
9.11 22:45
Ювентус – Торино
 2 : 0
10.11 14:30
Аталанта – Удинезе
 2 : 1
10.11 17:00
Рома – Болонья
 2 : 3
10.11 17:00
Фиорентина – Верона
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Монца – Лацио
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Франсишку Консейсау

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И К Ж
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Джексон Чачуа

Верона

 11 1 4
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