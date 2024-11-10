«Лацио» обыграл «Монцу» и одержал шестую победу подряд

«Лацио» на выезде победил «Монцу» в 12-м туре итальянской серии А — 1:0.

Единственный гол на 36-й минуте забил Маттиа Дзакканьи.

«Лацио» (25 очков) одержал шестую подряд победу во всех турнирах и поднялся на четвертое место в серии А. «Монца» (8) идет на предпоследней, 19-й строчке в турнирной таблице.