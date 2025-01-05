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Сегодня, 16:27

«Монца» потерпела второе подряд поражение под руководством Боккетти

Алина Савинова
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«Монца» дома уступила «Кальяри» в матче 19-го тура чемпионата Италии — 1:2.

Первый гол в игре забил форвард хозяев Джанлука Капрари, который реализовал пенальти на 6-й минуте. На 22-й минуте Надир Дзортеа сравнял счет, а в начале второго тайма Роберто Пикколи вывел гостей вперед.

Бело-красные с 63-й минуты играли в меньшинстве после удаления полузащитника Данило Д'Амброзио.

«Монца» потерпела поражение во втором матче подряд под руководством бывшего футболиста «Спартака» Сальваторе Боккетти, возглавившего команду 23 декабря. После 19 туров команда с 10 очками идет на последнем месте в турнирной таблице серии А. «Кальяри» с 17 баллами занимает 17-ю позицию.

Италия. Серия А. 19-й тур
05 янв, 14:30. U-Power Stadium (Монца)
Монца
1:2
Кальяри

Футбол
ФК Кальяри
ФК Монца
Серия А
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