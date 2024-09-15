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15 сентября, 23:37

«Интер» ушел от поражения в матче с «Монцей»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Монца» — «Интер».
Фото AFP

«Интер» на выезде сыграл вничью с «Монцей» в матче 4-го тура итальянской серии А — 1:1.

Счет на 81-й минуте открыл Дани Мота. Гости сумели отыграться на 88-й минуте благодаря голу Дензела Дюмфриса.

«Интер» (8 очков) поднялся на второе место в серии А. «Монца» (3) идет 15-й в турнирной таблице.

В следующем туре «Интер» встретится с «Миланом». Матч пройдет 22 сентября. «Монца» в этот же день на своем поле примет «Болонью».

Италия. Серия А. 4-й тур
15 сент, 21:45. U-Power Stadium (Монца)
Монца
1:1
Интер

Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК Монца
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 Наполи 4 3 0 1 9-4 9
2
 Интер 4 2 2 0 9-3 8
3
 Ювентус 4 2 2 0 6-0 8
4
 Торино 4 2 2 0 5-3 8
5
 Удинезе 3 2 1 0 4-2 7
6
 Верона 3 2 0 1 5-3 6
7
 Эмполи 4 1 3 0 3-2 6
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 Аталанта 4 2 0 2 8-8 6
9
 Милан 4 1 2 1 9-6 5
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 Дженоа 4 1 2 1 4-5 5
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 Лацио 3 1 1 1 6-5 4
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 Парма 3 1 1 1 4-4 4
13
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 Рома 4 0 3 1 2-3 3
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