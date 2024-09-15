«Интер» ушел от поражения в матче с «Монцей»

«Интер» на выезде сыграл вничью с «Монцей» в матче 4-го тура итальянской серии А — 1:1.

Счет на 81-й минуте открыл Дани Мота. Гости сумели отыграться на 88-й минуте благодаря голу Дензела Дюмфриса.

«Интер» (8 очков) поднялся на второе место в серии А. «Монца» (3) идет 15-й в турнирной таблице.

В следующем туре «Интер» встретится с «Миланом». Матч пройдет 22 сентября. «Монца» в этот же день на своем поле примет «Болонью».