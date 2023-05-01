«Монца» хочет выкупить у «Торино» 31-летнего защитника Иццо
«Монца» собирается выкупить у «Торино» защитника Армандо Иццо, сообщает инсайдер Николо Скира.
По данным источника, туринский клуб требует за игрока около 4-5 миллионов евро.
Сам защитник хочет остаться в клубе и после аренды, которая завершается в конце сезона. «Монца» договорилась с Иццо о контракте на 3 года.
В этом сезоне 31-летний итальянец провел за клуб 25 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.
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|В
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|П
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|
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|Наполи
|32
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|4
|3
|68-22
|79
|
2
|Лацио
|32
|18
|7
|7
|50-24
|61
|
3
|Ювентус
|32
|18
|6
|8
|48-27
|60
|
4
|Рома
|32
|17
|6
|9
|44-30
|57
|
5
|Милан
|32
|16
|9
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|52-38
|57
|
6
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|32
|18
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|54-35
|57
|
7
|Аталанта
|32
|16
|7
|9
|53-37
|55
|
8
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|32
|12
|9
|11
|41-40
|45
|
9
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|32
|12
|9
|11
|42-36
|45
|
10
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|32
|12
|8
|12
|40-43
|44
|
11
|Сассуоло
|32
|12
|7
|13
|40-47
|43
|
12
|Торино
|32
|11
|9
|12
|33-38
|42
|
13
|Удинезе
|32
|10
|12
|10
|42-40
|42
|
14
|Салернитана
|32
|7
|13
|12
|38-51
|34
|
15
|Эмполи
|32
|7
|11
|14
|26-42
|32
|
16
|Лечче
|32
|7
|10
|15
|27-38
|31
|
17
|Специя
|32
|5
|12
|15
|26-51
|27
|
18
|Верона
|32
|6
|9
|17
|27-45
|27
|
19
|Кремонезе
|32
|3
|11
|18
|28-58
|20
|
20
|Сампдория
|32
|3
|8
|21
|20-57
|17
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|3.05
|19:00
|
Аталанта – Специя
|- : -
|3.05
|19:00
|
Ювентус – Лечче
|- : -
|3.05
|19:00
|
Салернитана – Фиорентина
|- : -
|3.05
|19:00
|
Сампдория – Торино
|- : -
|3.05
|22:00
|
Милан – Кремонезе
|- : -
|3.05
|22:00
|
Лацио – Сассуоло
|- : -
|3.05
|22:00
|
Монца – Рома
|- : -
|3.05
|22:00
|
Верона – Интер
|- : -
|4.05
|21:45
|
Эмполи – Болонья
|- : -
|4.05
|21:45
|
Удинезе – Наполи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Виктор Осимхен
Наполи
|21
|
|
Лаутаро Мартинес
Интер
|17
|
|
Мбала Нзола
Специя
|13
|П
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|10
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|8
|
|
Филип Костич
Ювентус
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Жан-Даниэль Акпа-Акпро
Эмполи
|18
|1
|6
|
|
Себастьяно Луперто
Эмполи
|30
|1
|2
|
|
Луис Муриэль
Аталанта
|23
|1
|0
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