«Монца» хочет выкупить у «Торино» 31-летнего защитника Иццо

«Монца» собирается выкупить у «Торино» защитника Армандо Иццо, сообщает инсайдер Николо Скира.

По данным источника, туринский клуб требует за игрока около 4-5 миллионов евро.

Сам защитник хочет остаться в клубе и после аренды, которая завершается в конце сезона. «Монца» договорилась с Иццо о контракте на 3 года.

В этом сезоне 31-летний итальянец провел за клуб 25 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.