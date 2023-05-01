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1 мая, 23:19

«Монца» хочет выкупить у «Торино» 31-летнего защитника Иццо

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«Монца» собирается выкупить у «Торино» защитника Армандо Иццо, сообщает инсайдер Николо Скира.

По данным источника, туринский клуб требует за игрока около 4-5 миллионов евро.

Сам защитник хочет остаться в клубе и после аренды, которая завершается в конце сезона. «Монца» договорилась с Иццо о контракте на 3 года.

В этом сезоне 31-летний итальянец провел за клуб 25 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Армандо Иццо
ФК Монца
ФК Торино
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 Сассуоло 32 12 7 13 40-47 43
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