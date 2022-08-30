«Монца» хочет подписать полузащитника «Милана» Бакайоко

«Монца» может заключить контракт с полузащитником «Милана» Темуе Бакайоко, сообщает Sky Sports.

27-летний француз перешел в итальянский клуб из «Челси» на правах аренды. Соглашение с полузащитником заканчивается в 2023 году. По информации источника, представители Бакайоко находятся в Милане для переговоров.

В сезоне-2021/22 Бакайоко принял участие в 17 матчах «Милана» и не отличился результативными действиями.

После 3 туров в чемпионате Италии «Монца» занимает последнее место, набрав 0 очков.