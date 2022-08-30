«Монца» хочет подписать полузащитника «Милана» Бакайоко
«Монца» может заключить контракт с полузащитником «Милана» Темуе Бакайоко, сообщает Sky Sports.
27-летний француз перешел в итальянский клуб из «Челси» на правах аренды. Соглашение с полузащитником заканчивается в 2023 году. По информации источника, представители Бакайоко находятся в Милане для переговоров.
В сезоне-2021/22 Бакайоко принял участие в 17 матчах «Милана» и не отличился результативными действиями.
После 3 туров в чемпионате Италии «Монца» занимает последнее место, набрав 0 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Милан
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
2
|Лацио
|3
|2
|1
|0
|5-2
|7
|
3
|Аталанта
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
4
|Торино
|3
|2
|1
|0
|4-2
|7
|
5
|Наполи
|3
|2
|1
|0
|9-2
|7
|
6
|Рома
|3
|2
|1
|0
|3-1
|7
|
7
|Интер
|3
|2
|0
|1
|6-4
|6
|
8
|Ювентус
|3
|1
|2
|0
|4-1
|5
|
9
|Фиорентина
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
10
|Салернитана
|3
|1
|1
|1
|4-1
|4
|
11
|Удинезе
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
12
|Сассуоло
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
13
|Специя
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
14
|Эмполи
|3
|0
|2
|1
|1-2
|2
|
15
|Болонья
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|
16
|Верона
|3
|0
|1
|2
|3-7
|1
|
17
|Лечче
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|
18
|Сампдория
|3
|0
|1
|2
|0-6
|1
|
19
|Кремонезе
|3
|0
|0
|3
|3-6
|0
|
20
|Монца
|3
|0
|0
|3
|2-8
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|30.08
|19:30
|
Сассуоло – Милан
|- : -
|30.08
|21:45
|
Рома – Монца
|- : -
|30.08
|21:45
|
Интер – Кремонезе
|- : -
|31.08
|19:30
|
Эмполи – Верона
|- : -
|31.08
|19:30
|
Сампдория – Лацио
|- : -
|31.08
|19:30
|
Удинезе – Фиорентина
|- : -
|31.08
|21:45
|
Ювентус – Специя
|- : -
|31.08
|21:45
|
Наполи – Лечче
|- : -
|1.09
|21:45
|
Аталанта – Торино
|- : -
|1.09
|21:45
|
Болонья – Салернитана
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Хвича Кварацхелия
Наполи
|3
|
|
Душан Влахович
Ювентус
|3
|
|
Анте Ребич
Милан
|2
|П
|
|
Булай Диа
Салернитана
|2
|
|
Петр Зелиньски
Наполи
|2
|
|
Сергей Милинкович-Савич
Лацио
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Неуэн Перес
Удинезе
|2
|1
|1
|
|
Луиш Машимиану
Лацио
|1
|1
|0
|
|
Риккардо Орсолини
Болонья
|1
|1
|0
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