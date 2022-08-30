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Сегодня, 14:58

«Монца» хочет подписать полузащитника «Милана» Бакайоко

Мария Гусева
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«Монца» может заключить контракт с полузащитником «Милана» Темуе Бакайоко, сообщает Sky Sports.

27-летний француз перешел в итальянский клуб из «Челси» на правах аренды. Соглашение с полузащитником заканчивается в 2023 году. По информации источника, представители Бакайоко находятся в Милане для переговоров.

В сезоне-2021/22 Бакайоко принял участие в 17 матчах «Милана» и не отличился результативными действиями.

После 3 туров в чемпионате Италии «Монца» занимает последнее место, набрав 0 очков.

Темуе Бакайоко
ФК Милан
ФК Монца
0
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2
 Лацио 3 2 1 0 5-2 7
3
 Аталанта 3 2 1 0 4-1 7
4
 Торино 3 2 1 0 4-2 7
5
 Наполи 3 2 1 0 9-2 7
6
 Рома 3 2 1 0 3-1 7
7
 Интер 3 2 0 1 6-4 6
8
 Ювентус 3 1 2 0 4-1 5
9
 Фиорентина 3 1 2 0 3-2 5
10
 Салернитана 3 1 1 1 4-1 4
11
 Удинезе 3 1 1 1 4-5 4
12
 Сассуоло 3 1 1 1 3-5 4
13
 Специя 3 1 1 1 3-5 4
14
 Эмполи 3 0 2 1 1-2 2
15
 Болонья 3 0 1 2 2-5 1
16
 Верона 3 0 1 2 3-7 1
17
 Лечче 3 0 1 2 2-4 1
18
 Сампдория 3 0 1 2 0-6 1
19
 Кремонезе 3 0 0 3 3-6 0
20
 Монца 3 0 0 3 2-8 0
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38 тур
30.08 19:30
Сассуоло – Милан
 - : -
30.08 21:45
Рома – Монца
 - : -
30.08 21:45
Интер – Кремонезе
 - : -
31.08 19:30
Эмполи – Верона
 - : -
31.08 19:30
Сампдория – Лацио
 - : -
31.08 19:30
Удинезе – Фиорентина
 - : -
31.08 21:45
Ювентус – Специя
 - : -
31.08 21:45
Наполи – Лечче
 - : -
1.09 21:45
Аталанта – Торино
 - : -
1.09 21:45
Болонья – Салернитана
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Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 3
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 3
Анте Ребич

Анте Ребич

Милан

 2
П
Булай Диа

Булай Диа

Салернитана

 2
Петр Зелиньски

Петр Зелиньски

Наполи

 2
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 2
И К Ж
Неуэн Перес

Неуэн Перес

Удинезе

 2 1 1
Луиш Машимиану

Луиш Машимиану

Лацио

 1 1 0
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Болонья

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