Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 21:00

«Монца» — «Фиорентина»: смотреть трансляцию матча чемпионата Италии

«Монца» сыграет с «Фиорентиной» в чемпионате Италии 13 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Давид де Хеа («Фиорентина»).
Фото Getty Images

«Монца» сыграет с «Фиорентиной» в 20-м туре чемпионата Италии по футболу в понедельник, 13 января. Матч пройдет на стадионе «Ю-Пауэр» в Монце (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Монца» — «Фиорентина» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и на сайте matchtv.ru.

По итогам 19-ти туров серии А команда из Монца набрала 10 очков и занимает 20-е место в турнирной таблице. Клуб из Флоренции с 32 баллами идет на шестой строчке чемпионата Италии.

Италия. Серия А. 20-й тур
13 янв, 22:45. U-Power Stadium (Монца)
Монца
Фиорентина

Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
ФК Монца
ФК Фиорентина
Читайте также
Польская актриса Барбара Рыльска умерла в возрасте 88 лет
Мировая экономика пострадала от санкций против России. Что пишут СМИ
Биография Ника Кирьоса: жизнь и спортивная карьера австралийского теннисиста
ВС РФ сдержали танки ВСУ в Курской области с помощью дронов
«Бой Емельяненко - Фьюри соберет полные «Лужники». Промоутер Хрюнов — о завершении карьеры Тайсоном Фьюри
Братья Бе растянули флаг Украины на церемонии награждения в Оберхофе
Популярное видео
«Челси» — «Шэмрок Роверс»: видеообзор матча
«Астана» — «Челси»: Лига конференций, 5-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Брага»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Лацио»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Виктория» — «МЮ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Ференцварош»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Монако»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Барселона»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Слован»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Реал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Интер»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина, победный мяч Мусаева: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

L`Equipe: Кварацхелия может перейти в «ПСЖ» уже в середине этой недели
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 20 15 2 3 32-12 47
2
 Интер 18 13 4 1 46-15 43
3
 Аталанта 19 13 3 3 43-20 42
4
 Лацио 20 11 3 6 34-28 36
5
 Ювентус 19 7 12 0 31-16 33
6
 Фиорентина 18 9 5 4 31-18 32
7
 Болонья 18 7 8 3 27-23 29
8
 Милан 18 7 7 4 27-18 28
9
 Удинезе 20 7 5 8 23-28 26
10
 Рома 20 6 6 8 28-26 24
11
 Дженоа 20 5 8 7 17-27 23
12
 Торино 20 5 7 8 20-25 22
13
 Лечче 20 5 5 10 14-32 20
14
 Эмполи 20 4 8 8 19-25 20
15
 Комо 19 4 7 8 21-31 19
16
 Верона 20 6 1 13 24-44 19
17
 Парма 20 4 7 9 25-35 19
18
 Кальяри 20 4 6 10 19-33 18
19
 Венеция 20 3 5 12 18-33 14
20
 Монца 19 1 7 11 17-27 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
10.01 22:45
Лацио – Комо
 1 : 1
11.01 17:00
Эмполи – Лечче
 1 : 3
11.01 17:00
Удинезе – Аталанта
 0 : 0
11.01 20:00
Торино – Ювентус
 1 : 1
11.01 22:45
Милан – Кальяри
 1 : 1
12.01 14:30
Дженоа – Парма
 1 : 0
12.01 17:00
Венеция – Интер
 0 : 1
12.01 20:00
Болонья – Рома
 2 : 2
12.01 22:45
Наполи – Верона
 2 : 0
13.01 22:45
Монца – Фиорентина
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 12
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 12
Мойзе Кин

Мойзе Кин

Фиорентина

 11
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 8
Ромелу Лукаку

Ромелу Лукаку

Наполи

 5
Лукас Бельтран

Лукас Бельтран

Фиорентина

 4
И К Ж
Сулейман Исак Туре

Сулейман Исак Туре

Удинезе

 11 2 2
Фредерик Гильбер

Фредерик Гильбер

Лечче

 15 2 2
Томмазо Побега

Томмазо Побега

Болонья

 8 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости