«Монца» сыграет с «Фиорентиной» в 20-м туре чемпионата Италии по футболу в понедельник, 13 января. Матч пройдет на стадионе «Ю-Пауэр» в Монце (Италия). Стартовый свисток прозвучит в 22.45 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Монца» — «Фиорентина» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 1» и на сайте matchtv.ru.

По итогам 19-ти туров серии А команда из Монца набрала 10 очков и занимает 20-е место в турнирной таблице. Клуб из Флоренции с 32 баллами идет на шестой строчке чемпионата Италии.

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